Sivas Belediyespor: 2 - Trabzonspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alpay kaleye gönderdiği plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0 45. dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 46. dakikada Nwakaeme'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda top ağlara gitti. 1-2 49. dakikada Zeki'nin serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada Batuhan'ın kafayla indirdiği topa Murat Cömert'in yaptığı ters vuruş yan direkten oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 66. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aykut gelişine sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

---KÜNYE---

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Serkan Çınar xx, Candaş Elbil xx, Kemal Elmas xx Sivas Belediyespor: Osman xx, Ali Aydın xx, Murat Cömert xx, Fatih Çıplak xx, Alpay xx, (Güray dk. 58 x), Eray Ataklı xx, İbrahim xx, (Ali Zorlu dk. 75 x), Aykut xxx, Mustafa xx, Fatih Ayık xx, Emrah x (Eren dk. 65 x) Yedekler: Serkan Demirol, Murat Akgül, Serkan Yavuz, Ali, Gökhan Teknik Direktör: Özer Karadaş Trabzonspor: Esteban xx, Hosseini xxx, Semih x (Nwakaeme dk. 43 x), Ibanez xx, Ahmet xx, Batuhan x (Hüseyin dk. 69 x), Murat Akpınar xx, Zeki xx, Abdulkadir Parmak xxx (Toure dk. 84 ?), Amiri xx, Ekuban xx Yedekler: Arda, Uğurcan, Rodallega, Olcay, Novak, Yusuf, Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Alpay (dk. 9), Aykut (dk. 66) (Sivas Belediyespor), Hosseini (dk. 45), Abdulkadir (dk. 46) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Aykut, Mustafa, Fatih Ayık (Sivas Belediyespor)

(İHA)