Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeni transferler düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni sezon için kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyespor anlaşmaya vardığı 11 futbolcu için imza töreni düzenledi. Sivas Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'dan Serkan Yavuz, Mersin İdman Yurdu'ndan Mesut Ağgül, Demir Grup Sivasspor'dan İbrahim İşçi, Tokatspor'dan Murat Cömert ve Ercüment Eray Ataklı, Sarıyer'den Ali Zorlu, Osmaniyespor'dan Emrah Bedir, Bayburtspor'dan Güray Gazioğlu, Erokspor'dan Günay Şakar, Nazilli Belediyespor'dan Berkay Öztuvan ve Etimesgutspor'dan Halil İbrahim Can ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

HASAN KARAMAN: "BU KISITLI BÜTÇE İÇERİSİNDE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Hasan Karaman geçen seneki kadrodan çok sayıda oyuncunun gitmek zorunda kaldığını ifade ederek "Geçen seneki takımımızdan giden oyuncularımız oldu. Ciddi bir oyuncu grubu gitmek zorunda kaldı. Bunların yerine de yeni transferler alarak çalışmalarımızı tamamlama noktasına geldik. Transfer komitemize teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi ve özverili bir çalışma yaptılar. Sivas Belediyespor olarak bütçemiz kısıtlı, gelir noktasında yeterli bir gelire sahip değiliz. Onun için de mevcut bütçe içerisinde en iyisini, en güzelini nasıl yaparız diyerek arkadaşlarla oturup konuştuk ve bu kısıtlı bütçe içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız, şartlarımız içerisinde en iyisini yapmak zorundaydık. Geçen seneye göre ciddi bir artışımız oldu ama arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda bütçeyi aşağı indirme noktasına geldik. Giden oyuncularımız arasında gerçekten kaliteli iyi oyuncularımız vardı. Bunlarla anlaşma yoluna girdik ve çok çalıştık ama bir türlü arkadaşlarla anlaşamadık. Gerçekten çok yüksek fiyatlar veriliyor bizim o fiyatları verme şansımız yok. Bu sene inşallah kurduğumuz takımla başarı elde edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Takımımız sıfırdan kuruluyormuş gibi oldu bu sene belki başlangıçta biraz bocalama olacak, olumsuzluk olacak ama ileri de inşallah bunu toparlayarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Karaman ile oyuncular tek tek sözleşmeye imza attı.

- Sivas