: Sivas 4 ay buzla kaplanan hafik gölü ilgi çekiyor

11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:51

4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeni ile buz tuttu. Gölün yüzeyinde oluşan buz tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta son günlerde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesindeki göl kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Hafik Gölü havaların soğumasıyla birlikte kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, yaklaşık 4 ay boyunca bu özelliğini koruyor. Göl nisan ayında normale dönüyor. Bugünlerde gölün yüzeyinin kısmen buz tutması nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Drone ile havadan görüntülenen doğal güzellik ilgi çekti.

'KIŞIN BURASI ÇOK GÜZEL OLUYOR'

Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az. Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor dedi.

Kaynak: DHA

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