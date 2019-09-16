SİÜ anaokulu hizmete girdi
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan 3 derslik anaokulu, hizmete açıldı.
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan 3 derslik anaokulu, hizmete açıldı.
Öğrencilerin zihinsel, bedensel, dil ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyete giren okul, 36 ay ve üstü yaş gruplarına eğitim verecek.
İngilizce, satranç ve benzeri kulüplerle eğitim verilecek okulda, spor salonu, mutfak, kapalı ve açık oyun alanları yer alıyor.