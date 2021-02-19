Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
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Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada

19.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:14
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada

ŞİŞLİ'de bir binanın balkonu çöktü.

ŞİŞLİ'de bir binanın balkonu çöktü.  O anda balkonun altından kimsenin geçmemesi olası bir ölüm yada yaralanmanın önüne geçti.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde geçen salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ağırlığına dayanamayan balkon kaldırıma çöktü. O anda yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Belediye zabıta ekipleri çöken balkonun etrafına demir bariyerler koyarak önlem aldı. 

ÇÖKME  ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişi balkona yakın park ettiği aracına  biniyor, çalıştırmaya hazırlanırken balkon aniden çöküyor.  Aracına beton parçaları düşmeyen sürücü hemen aracından inerek çöken balkona bakıyor, çevredekiler de ne olduğunu anlamak için olay yerine koşuyor.

10 DAKİKA ÖNCE BALKONUN ALTINDAN GEÇTİM

Çöken balkonun bulunduğu binanın yanındaki esnaf Erhan Avcı, "On dakika önce arkadaşın yanına gittim. Balkonun altından geçtim. Balkon bir anda çöktü. Benim yanıma arkadaş gelmiş. O da bir iki dakikayla kurtulmuş. Bana 'Sen işyerinde olsaydın balkon benim üzerime çökecekti' dedi. Burada da park halinde bir otomobil vardı. Sürücü de içindeydi. Ama ona da bir şey olmadı. Onu da Allah korudu. Kar yağışıyla balkona yük binmiş. Balkon yağan kara dayanamamış. Burada park halinde bir araç vardı onun camı kırıldı" dedi.


- İstanbul
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada
Şişli'de balkon çöktü; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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