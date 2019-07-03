- ŞİŞLİ'DE AMERİKALI ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN SURİYELİLER HAKİM KARŞISINDA

Özden ATİK İstanbul, DHA - ŞİŞLİ'de evinde ölü bulunan öğretmen Amerikalı Loren Irville Senseman'ı (81) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iki sanık hakim karşısına çıktı. Senseman'ı bıçakladığını söyleyen sanık Marey El Esat (20), Pişmanım. Bu nedenle tahliyemi talep etmiyorum dedi. Diğer sanık Baha Haci Hasan (20) ise, Ben öldürmedim. Sadece ağzını kapattım diye konuştu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat getirildi. Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de duruşmayı izledi.

BEN SADECE AĞZINI KAPATTIM

Suriyeli iki sanık savunmalarını tercüman aracılığıyla yaptı. Sanık Baha Haci Hasan, Ben öldürmedim. Diğer sanık öldürdü. Evin içinde bana ait DNA bulunması doğrudur. Maktülün evinde üç gün kaldım. beni severdi. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi. Hakimin poliste farklı ifade verdiği yönündeki sorusu üzerine Baha Haci Hasan, Beni hapse atmasınlar diye olayı birlikte planladığımızı ve çok pişman olduğumuzu söyledim. Ben sadece ağzını kapattım. Öldükten sonra banyoya götürdük. Evden laptop, müzik seti ve telefonu aldık diye cevap verdi.

BIÇAKLADIM. PİŞMANIM

Sanık Marey El Esat ise, Evsizdim. Diğer sanıkla tanıştım. Bana 'gel, benimle kal' deyip temiz kıyafetler verdi. Evinde duş aldım. Daha sonra Amerikalı Loren'in evine gittik. Beni sanık tanıştırdı. Maktül bana bardakta bir şey getirdi. İçtim, şuurum karıştı. Daha sonra bir tane daha getirdi. Bana bir şeyler teklif etti. Ben de kendisine vurarak tepki gösterdim. Daha sonra bıçakladım diye konuştu. Sanık Esat, Her ne kadar önceki ifademde maktülün karın bölgesinden kan aktığını söylemişsem de bunu baskı altında söyledim. Maktül öldükten sonra beyaz spor ayakkabılarım vardı. Bu ayakkabılarımı çıkararak maktüle ait siyah renkli ayakkabıları giyerek çıktım. diye konuştu. Senseman'ı öldürdüğü sırada diğer sanık Baha Hacı'nın balkonda kulaklıkla müzik dinlediğini iddia eden sanık Esat, Olayı gördü. Sonra birlikte banyoya götürdük. Evden ben bir şey almadım. Pişmanım. Tahliyemi talep etmiyorum şeklinde konuştu.

Duruşmada, maktülün arkadaşı Muammer Kaya da tanık olarak dinlendi. Kaya, polisin kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu, sanıkları tanımadığını, arkadaşı Loren'in öğretmenlik ve tercümanlık yaptığını, çok cana yakın bir insan olduğunu, büyük bir ihtimalle sanıkları yardım etmek amacıyla yanına aldığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay tarihi 26 Ağustos 2018'de sanıklar Baha Haci Hasan ve Maret El Esat'ın, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik de yapmış olan maktül Loren Irville Senseman'ı evinde öldürdükleri anlatılıyor. Maktülün cesedinin banyoda ve çürümeye başlamışken bulunduğu, evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtiliyor. Her iki sanığın, Tasarlayarak öldürme, Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA