Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:07
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pehlivan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Vali Pehlivan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Ateşkes gölgesinde uçurtma etkinliği" adlı fotoğrafları tercih etti.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içerisinde yaşam, spor ve haber kategorisindeki fotoğrafları seçmekte zorlandığını, hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu dile getiren Pehlivan, fotoğrafların ait olduğu kategoride çok güzel mesajlar ve anlamlar içerdiğini söyledi.

Tüm muhabirleri tebrik eden ve başarılı çalışmaların devamını dileyen Pehlivan, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Pehlivan, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

İlgili Haberler

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Alişan İrem Derici Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:10:47. #1.14#
title