Şırnak Valiliği: Alkol alıp çevreyi rahatsız eden kamu görevlisi gözaltında (2) SİLAHLA TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDIŞırnak'ta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği, uygunsuz davranışta bulunduğu için gözaltına alınan kamu personeli A.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece silahla tehdit suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİLAHLA TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDI Şırnak'ta alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği, uygunsuz davranışta bulunduğu için gözaltına alınan kamu personeli A.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece silahla tehdit suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A., ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği içinde adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA