Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 5 bin 771 paket sigara, 420 paket elektronik sigara, 259 kutu ilaç, 240 puro, 151 çift spor ayakkabı, 42 şişe içki, 36 cep telefonu, 9 kilogram tütün ve sahte 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan