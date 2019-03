Şırnak'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Başladı

Şırnak'ta 82 okuldan yaklaşık bin 230 çocuğun oluşturduğu takımların katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı. Etkinliğin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun organize ettiği ve Şırnak Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda başladı. Etkinliğe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sokak oyunlarının temel taşını oluşturan mendil kapmaca ve seksekle öğrencileri buluşturan yarışmalarda, 82 okulun öğrencilerinin oluşturduğu toplam 82 takım lig usulü mücadele edecek ve lig 2 ay sürecek.

"Mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz"

Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi açılış töreninde konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocukken oynadıkları ve kendilerinin kenetlenmelerine, kucaklaşmalarına vesile olan oyunların kültürlerin çok önemli parçası olan bu değerlerin yeniden gündeme gelmesinin, çocukların gönlünde vücut bulmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bunu gerçekleştiren federasyonumuza müteşekkiriz. Biz bu ülkede çok fazla bir şey istemiyoruz. Biz bu ülkede makul her insanın kanında insanlık olan herkesin isteyebileceği şeyleri istiyoruz. Biz bu topraklar üzerinde Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Ardahan'a bütün bu coğrafyada sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz. Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlansın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın okusunlar, eğitilsinler istiyoruz. Bu ülkede büyük Türkiye'nin evlatları olarak mutlu olmak istiyoruz. Bizi anlamayan bizi görmeyen kim varsa artık görsün istiyoruz. Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Şırnak'ta da çocuklarımızın yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün bu salonda çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlayan federasyon ve valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kaynakları sonuna kadar çocuklarımızın geleceği için seferber ediyoruz"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, devlet ve millet olarak en büyük amaçlarının geleceği emanet edecekleri çocukların ve gençlerin sağlıklı bir ortamda yetişmeleri olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "İyi bir ortamda eğitim almaları ve bizleri bugüne kadar dimdik ayakta milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Bu doğrultuda bize kamu kaynaklarının sonuna kadar çocuklarımızın geleceği için seferber ediyoruz. Bunun yanında ailelerimiz hiç şüphesiz en fazla çocukların eğitimi için, çocukların geleceği için masraf ediyorlar. Fakat buna ilaveten sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların da burada olduğu gibi bu işe destek vermesi, hiç şüphesiz çok anlamlı ve çok değerlidir. Geleneksel spor dallarımızdan olan seksek ve mendil kapmaca oyunu üzerinden kurgulanmış çok geniş kapsamlı bir turnuvanın Şırnak'ımızda icra etmiş olması bizi çok sevindirmiştir. Ben bu turnuvanın çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal anlamda gelişmelerini sağlayacağız"

Takımlar halinde iki ay süreyle mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini belirten Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin Şırnak'ta rekor seviyede katılımla açılışını yaptıklarını söyledi. Mutlu, şöyle devam etti:

"On gün içerisinde hazırlandık oyunumuza, on gün içerisinde bin 200 çocuğumuzu 82 takımla bu oyunlara başlayacak. İnşallah seneye Şırnak'ta 10 bin çocukla yapmayı hedefliyoruz. Güneydoğu'da Şırnak potansiyeli çok olan bir ilimiz. Güneydoğu'da bu tür etkinlikleri başlatacağız. Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal anlamda gelişmeleri sağlayacak, bu oyunlarımız iki ay sürecek. İki ay sonra final müsabakaları ve kupa madalya törenlerimiz yapılacak. Burada amaç çocuklarımıza dokunmak. Çocuklarımız ilk defa forma giydiğinde çok mutlu olacak. Bizde bunları bildiğimiz için çocuğa dokunmak istiyoruz. Onların mutluluğu bizim için de çok önemli, biz de mutluyuz. Tabi onların mutluluğu ailelerine yansıyacaktır. Ailelerin de mutluluğu söz konusudur bu durumlarda. Bunu artırarak bir kartopuydu. 2010'dan beri bu kartopunu büyüte büyüte bütün Türkiye'de on binlerce yüz binlerce çocuğumuza geleneksel oyunlarımız olan mendil kapmaca ve seksek oyunu olarak bugün burada açılışı yapacağız."

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş seksek oynadıktan sonra mendil kapmaca oyununu başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA