Şirketlerin en büyük endişesi teknoloji

25.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:56

Sigorta sektöründe öne çıkan küresel riskleri belirlemek amacıyla yapılan Banana Skins Araştırması'nda ilk sırayı teknoloji aldı. Şirketlerin en çok endişe duyduğu riskler sıralamasında teknolojiyi, siber risk, değişim yönetimi, regülasyon, yatırım performansı ve iklim değişikliği riskleri izledi.



Günümüzde tüm çalışma ve yaşam şekillerini değiştiren teknoloji, aynı zamanda büyük endişeleri de beraberinde getiriyor. Teknoloji, bir yandan endüstride büyük sıçrama oluşturacak çözümler sunarken diğer yandan da geri dönüşü olmayan büyük tehlikeleri barındırıyor.



Öne çıkan riskler



PWC sigorta sektöründe öne çıkan küresel riskleri belirlemek adına her yıl bir araştırma gerçekleştiriyor. Banana Skins adlı araştırma sonuçlarına göre; şirketler için en çok endişe oluşturan risk teknoloji oldu. Teknolojiyi, siber risk, değişim yönetimi, regülasyon, yatırım performansı ve iklim değişikliği riskleri izledi. Listenin ilk 10 sıralamasındaki teknoloji ile bağlantılı olarak yer alan siber risk, değişim yönetimi, rekabet ve yetenek riskleri de dikkat çekti.



"Risklere karşı hazır olmalıyız"



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Teknoloji artık, çok farklı bir noktaya geldi. Dijitalleşme, şirketler için olmazsa olmazlardan. Yapay zeka kullanımı tüm sektörlerde, neredeyse her alanda kullanılmaya başlandı. Tüm bu sistem içerisinde, işletmelerinde karşı karşıya kaldığı risklerde birtakım değişimler söz konusu. İşletmeler, risklerin farkında olsa da, bu risklerden korunmak amacıyla sunulan sigorta hizmetleri ile ilgili bilinçlenme oldukça düşük düzeyde. Tüm şirketlerin karşı karşıya oldukları risklere karşı hazırlıklı olması, sürdürülebilir performans için çok önemli" dedi.



"DASK gibi olmazsa olmaz"



2018 yılına göre bu yıl siber sigortaya olan talebin 10 kat arttığını söyleyen Murat Çiftçi, "Bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da siber sigorta trend olmaya devam edecek. Yakın zamanda tıpkı deprem sigortasında olduğu gibi siber sigorta olmazsa olmaz hale gelecek. İşletmelerin karşı karşıya kaldığı teknolojik ve yapısal değişim risklerini değerlendirmek için de sigorta seçeneklerinin incelenmesi ve uzmanlardan bilgi alınması ihmal edilmemeli" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA