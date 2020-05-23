Sırbistan gurbetçi Türklerin tepki gösterdiği kararından döndü
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Sırbistan gurbetçi Türklerin tepki gösterdiği kararından döndü

Gurbetçilerin Türkiye gelişlerinde kullandığı 'sılayolu' güzergahındaki Sırbistan, gelen tepkiler üzerine ülkeden geçen araç sahipleri ve yolcularından istediği koronavirüs (Covid-19) belgesi kararından vazgeçti.

Sırbistan gurbetçi Türklerin tepki gösterdiği kararından döndü
23.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:15

Gurbetçilerin Türkiye gelişlerinde kullandığı 'sılayolu' güzergahındaki Sırbistan, gelen tepkiler üzerine ülkeden geçen araç sahipleri ve yolcularından istediği koronavirüs (Covid-19) belgesi kararından vazgeçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Schengen ülkeleri arasındaki serbest dolaşım 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Avrupa'dan Türkiye'ye gelişlerde kullanılan 'sılayolu' güzergahında, alınan tedbirler gurbetçileri sevindirirken, Sırbistan'ın aldığı koronavirüs (Covid-19) belgesi kararı tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine Sırbistan'ın bu kararından vazgeçtiği bildirildi.

SIRBİSTAN'IN KARARI GURBETÇİYİ SEVİNDİRDİ

Gurbetçilerin sık takip ettiği Sılayolu internet sitesinin verdiği habere göre, önceki güne kadar koronavirüs testi isteyen Sırbistan'ın, gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçtiği bildirildi. Sırbistan Hükümeti tarafından dün yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs'tan itibaren Sırbistan'a açılan tüm sınır kapılarının yeniden açıldığı belirtiliyor. Açıklamada, Sırbistan'a girişte Covid-19 taşınmadığına dair test sonucu gösterme, sonrasında karantinaya alınma gibib uygulamaların kaldırıldığı bildiriliyor.

BİLGİ BROŞÜRLERİ DAĞITILACAK

Yolcular, sınırda herhangi bir ek belge göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. Yapılan açıklamaya göre ülkeye giriş yapanlara sadece virüs ile ilgili bilgi dağıtılacak. Ülkeye giriş yapan yolculardan test istenmeyeceği gibi yabancıların karantina altında tutulmayacağı da bildirildi. Sırbistan'a giriş yapanlar Ülkede hala koronavirüs salgını riskinin olduğu hakkında bilgilendirilerek, seyahat esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan kişilerin kendi sorumlulukları dahilinde olduğu konusunda bilgi broşürleri dağıtılacak.

MACARİSTANDAN'DA YENİ DÜZENLEMELER GELDİ

Türkiye'ye gelişte en sık kullanılan yolların üzerinde bulunan Macaristan da ülkeye girişlerde yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan resmi açıklamada, Macaristan'dan transit geçişler için geçiş izin belgesi istenmeyeceğini belirtilirken, koronavirüs testi uygulamasından da vazgeçildiği açıkladı. Ancak Macaristan'dan geçecek yolcuların sınırlardan geçişlerine belli saatlerde izin verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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