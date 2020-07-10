Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı

KUALA Singapur'da bugün yapılacak 13'üncü Genel Seçimler için oy kullanma işlemleri başladı.

Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
10.07.2020 07:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:12

KUALA Singapur'da bugün yapılacak 13'üncü Genel Seçimler için oy kullanma işlemleri başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde seçime giden ülkede, yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri akşam 20.00'ye kadar sürecek.

Sıkı Kovid-19 tedbirleri altında kurulan 1100 oy kullanma merkezinde yaklaşık 2 milyon 650 bin seçmen, ülkenin geleceğini belirleyecek.

Bu yıl eylül ayında yapılması öngörülen seçimlerin, ülkede etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi öngörülüyordu.

Başbakan Lee Hsien Loong'un 23 Haziran'da Cumhurbaşkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetme tavsiyesinde bulunmasının ardından meclis feshedilerek, 10 Temmuz'da seçimlerin yapılması kararı alındı.

Halkın Hareketi Partisinin yeniden iktidar olması bekleniyor

Singapur'u, bağımsızlığını kazandığı 1965'ten bu yana ülkenin kurucu idaresi olarak bilinen Halkın Hareketi Partisi (PAP) yönetiyor.

En son 2015'te düzenlenen genel seçimleri yüzde 69,9 oyla kazanan PAP, parlamentoda 83 sandalye kazanarak meclis çoğunluğunu elde etti.

Bu yılki seçimlerde de ana muhalefetteki Singapur İşçi Partisi (WP) ve 11 ayrı muhalefet partisiyle yarışacak PAP'nin, seçimlerden yine galip ayrılacağı tahmin ediliyor.

İktidar ve muhalefet adaylarının meclisteki 93 sandalyenin tamamı için yarışacağı seçimler, ülke tarihinde bütün meclis koltuklarının çok adaylı yarışla belirleneceği ikinci genel seçim olacak.

Bundan önceki seçimlerin çoğunda muhalefet partileri, meclis sandalyelerinin hepsine aday çıkaracak desteği bulamamıştı.

Kovid-19 salgını ve ekonomik kriz, seçmenin kararını etkileyebilir

Singapur basınında yer alan değerlendirmelerde, hükümetin Kovid-19 sürecindeki salgın yönetimi ve salgının yol açtığı ekonomik krizin, seçimlerin sonucunu belirleyen faktörler olacağı belirtiliyor.

Nisanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının yoğun bir şekilde artarak mayıs ayında aktif vakaların 20 binin üzerine çıkması, hükümetin salgını önleme politikalarının eleştirilmesine neden oldu.

Hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin toplam 45 bin 423 vakanın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturması, hükümetin yabancı işçilerin sağlığına önem göstermediği yönündeki tepkilerin artmasına yol açtı.

Aktif vakaların 3 bin 752'ye düşmesine rağmen ülkedeki günlük vaka artışları hala 100'ün üzerinde seyrederken, halkın büyük çoğunluğu genel seçimlerin sağlık güvenliği içinde yapılıp yapılmayacağı konusunda endişe taşıyor.

Kovid-19'un yol açtığı ekonomik kriz de hükümetin önündeki bir diğer seçim sınavı olarak öne çıkıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari rekabet nedeniyle geçen yıldan bu yana durgunlaşan Singapur ekonomisinin, Kovid-19 salgınıyla birlikte tarihinin en kötü dönemini yaşaması bekleniyor.

Ticaret ve Endüstri Bakanlığının verilerine göre, ülke ekonomisinin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 4 ila 7 oranında küçülmesi bekleniyor.

Singapur basınındaki yorumlarda, hükümetin salgın yönetimindeki eksiklikleri ve Kovid-19'un ekonomik sonuçlarının seçmenin kararını ciddi oranda etkileyebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi Güncel
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı Dünya
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Trump 'rekor sürede' diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Filiz Akın Ozan Güven Ebru Gündeş Hande Yener
Spor Falcao İrfan Buz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 07:20:08. #1.14#
title