Sındırgı kornişonu üreticisinin hasat telaşı

19.08.2019 11:04

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turşuluk salatalık olarak bilinen kornişonun rekoltesinde son dönemde yapılan sulama göletleriyle kaydedilen artış, üreticileri memnun etti.

İlçede son yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından yapılan göletler sayesinde sulama imkanları yaygınlaştı. Bu da pek çok çiftinin sulu tarıma yönelmesini sağladı.

Sındırgı merkez ve kırsal Yüreğir, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Aslandede, Osmanlılar mahallelerindeki arazilerine kornişon eken üreticileri, 3-4 ay sürecek hasat telaşı sardı.

İklim koşullarının da etkisiyle verimi yüksek, kaliteli kornişonlar elde eden çiftçilerin turşu fabrikalarına sattığı ürünler, Avrupa ve Arap ülkeleri ile Rusya ve Avustralya'ya ihraç ediliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kornişonun küçük olanlarının büyüklerinden daha değerli olduğunu söyledi.

İlçe merkezi ve söz konusu kırsal mahallelerde halkın geçimini bu işten sağladığını belirten Yavaş, "Şu anda rekoltede Türkiye birincisiyiz. Burada yıllık 70 bin ton salatalık üretimi yapılıyor. Yaklaşık 3 ay süren kornişon hasadı, şehir merkezine göre rakımı yüksek olan yerlerimizde 4 aya kadar çıkıyor. Günlük olarak burada kurulan bine yakın elek var. Bu eleklerde üreticiler kornişonları tasnif ediyor." dedi.

Pazarlama sorunu yaşamıyorlar

Kornişonların çoğunlukla Ege Bölgesi'ndeki işletmelere satıldığını aktaran Yavaş, ürünün işlenip turşu yapılarak yurt dışına gönderildiğini anlattı.

Yavaş, iki kişilik bir ailenin 3 dekardan yılda ortalama 30 bin lira kazandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bizler de belediye olarak vatandaşımızı destekliyoruz. Üretimin artmasıyla şehrimize tersine göçler başladı. Sındırgı'da 70 bin dekarlık alanda kornişon tarımı yapılıyor. Bu işten 3 bin aile geçimini sağlıyor. Salatalığımız aranan, istenen ve özellikle yurt dışında takdir gören bir ürün. Şu anda satış problemimiz yok, çok şükür dünyaya yayılan bir yanımız var. Arap ülkelerinden tutun da Avrupa'ya, Rusya'ya kadar kornişonumuz gidiyor hatta geçen yıl Avustralya'ya yollandı, orada da çok beğenildi."

Üreticilerden Birsen Yalçın da tohumları haziran ayında ekip hasada ağustosta başladıklarını belirtti.

Verimin yüksek olduğunu dile getiren Yalçın, "2 dönümlük tarlamızda günde 250 kilogram salatalık topluyoruz. Bir yılda 9 ton salatalık topluyoruz, çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA