Sındırgı'da kurulacak biyogaz tesisi için sözleşme imzalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6 megavat kapasiteli biyogaz tesisi kurulacak.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen sözleşme imza törenine, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK GLOBAL AŞ adına Renesco Holding Üst Yöneticisi Başar Beyazoğlu ve şirket yetkilileri katıldı.

Yavaş, törende yaptığı konuşmada, kurulacak biyogaz tesisiyle hem çevre kirliğinin bertaraf edilmesine hem de elektrik üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.

Tesisin toplam yatırım tutarının 15 milyon avro olduğunu aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Biyogaz tesisi, 25 bin büyükbaş, yaklaşık 15 bin de küçükbaş hayvan varlığı olan Sındırgı'da, bir de tavuk çiftliklerini düşündüğümüzde onların atıklarını değerlendirebilen ve çevre etkilerini de en azına indiren çok önemli bir tesis. Hem elektrik üretiyoruz hem de çevreyi kirletmiyoruz. Çaylarımızdan, akarsularımızdan da artık bundan sonra daha rahat bir şekilde yararlanabileceğiz. Doğal hayatı da korumuş oluyoruz. Doğal şehir Sındırgıya biyogaz tesisi hayırlı ve uğurlu olsun. Haziran ayına kadar da bu tesis bitmiş olacak."

Tören, sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın