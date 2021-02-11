Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

11.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:02
Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çoturtepe Mahallesi'nde haberleşme direklerindeki kabloların kesilerek çalındığı bilgisini aldı.

Şüphelinin Ö.A olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, çalıntı 500 metre kablo ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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