09.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:30

Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette, kampa katıldı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte, dün İstanbul'a gelen ve daha sonra satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı açıklanan Simon Falette ise kampa katıldı. Gece saatlerinde Antalya'ya gelen futbolcunun bugün idmanlara katılması bekleniyor.- Belekantalya