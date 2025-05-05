Simon Banza pozisyonu ofsayt mı, değil mi (Kasımpaşa – Trabzonspor)?

Trendyol Süper Lig 34. haftasında oynanan Kasımpaşa- Trabzonspor maçında verilen ofsayt kararları damga vurdu. Trabzonspor'un attığı gol ve penaltı beklediği pozisyonlarda kafa karıştıran ofsayt çizgileri çekildi. Simon Banza pozisyonu ofsayt mı, değil mi (Kasımpaşa – Trabzonspor )?

SİMON BANZA POZİSYONU OFSAYT MI, DEĞİL Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.Bordo mavililerin Simon Banza ile 90. dakikada bulduğu gol, VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fakat hakem Halil Umut Meler pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. Görüntülerde Edin Vişça'nın savunmanın arkasından çıktığı gözlemlendi. Verilen bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mücadele 1-1 beraberlikle noktalandı.

Trabzonspor'dan paylaşım geldi: