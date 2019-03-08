Simav'da, Siyasete '8 Mart' Arası (2)

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde bazı belediye başkan adayları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 'siyasete bir günlüğüne mola' etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün önderliğinde AK Parti adayı Adil Biçer, Demokrat Parti (DP) adayı Kasım Karahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Eray Efe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle siyasete bir günlüğüne mola etkinliği düzenledi. Kadın meclis üyeleri, etkinliğe destek verdi. Belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeleri, bugün cuma namazı çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik kapsamında yapılan kortej yürüyüşü polis eşliğinde, şarkılar ve türkülerle Hükümet Konağı'na kadar sürdü. Atatürk büstüne çelenk sunan grup, basın açıklamkasıyla ilçede bir günlüğüne siyasete ara verdiklerini duyurdu. Etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü. - Tahya

Kaynak: DHA