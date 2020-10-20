Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi
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Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi

20.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:09

- Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı yapıldı.

- Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuştan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Şu an 90 bin hanelik yıllık elektrik gereksinimi karşılamasına eş değer bir enerji üretiyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında, o 90 bin hane, 465 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık gelmiş olacak" dedi.

Tamamlandığında dünyanın tek bir alanda kurulu çöp gazından enerji üretecek en büyük projesi olacak Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış için gerçekleştirilen törende tesisin yapımında büyük emekleri olan ve geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın eşi Müzeyyen Canlı törene "onur konuğu" olarak katıldı.

(YE-YM-BA-Y)

Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi
Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi
Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi
Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı'nın açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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