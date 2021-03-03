Silivri'de cezaevinden izinli çıkan dayı yeğenini bıçakladı
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Silivri'de cezaevinden izinli çıkan dayı yeğenini bıçakladı

03.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:59
Silivri'de cezaevinden izinli çıkan dayı yeğenini bıçakladı

SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkan dayı, çay bahçesinde yeğenini bıçaklayarak ağır yaraladı.

SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkan dayı, çay bahçesinde yeğenini bıçaklayarak ağır yaraladı. 

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki V.A adli şüpheli, G., isimli yeğenini rehin aldıktan sonra sırtından ve kalçasından bıçaklayarak ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada yaralı 21 yaşındaki yeğen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı yeğenin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


- İstanbul
Silivri'de cezaevinden izinli çıkan dayı yeğenini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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