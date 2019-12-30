Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:06

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Yılmaz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Yılmaz, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde de Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Yılmaz, seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Yılmaz, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göz bebeğimiz Anadolu Ajansının da 100. yılı kutlanacak 2020'de. Daha nice yüzlü yaşlara diyelim. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA