Silivri Afet Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı

Silivri'de doğal afetlerin ardından yaşanabilecek olumsuzluklarla hızlı ve etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla inşa edilen Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) hizmete açıldı.

Yeni Mahalle Saray Bosna Sokak'ta inşa edilen ve içerisinde Zabıta Müdürlüğünü de barındıran merkezin açılışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler arasında Silivri'nin de yer aldığını, bu nedenle deprem ve depreme hazırlık konusunda yapmaları gerekenler olduğunu aktardı.

Belediye olarak kentsel dönüşüm stratejik belgesini ihale ettiklerini ve 1 yıl içerisinde tamamlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak üzere hazırladıklarını belirten Yılmaz, bunun depreme hazırlık yol haritaları olacağını, ayrıca olası depremin ardından yapılması gerekenlerin de SAK bünyesinde yürütüleceğini ifade etti.

Yılmaz, Zabıta Müdürlüğüyle birlikte açacakları merkezin 7/24 hizmet vereceğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Merkez 700 metrekarelik bir alanda kurulu. Üst yönetim kriz odası, haber merkezi, teçhizat odası, yatakhane, arşiv ve gözlem kriz merkezi, hasar tespit ve enkaz kaldırma birimi, trafik ve asayiş birimi, bilgi yönetim, tahliye birimi gibi birimleri içerisinde barındırmaktadır. Merkezimiz ilçe genelinde bulunan şehir kameralarını 7/24 izleyecek. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğümüzün yükünü almış olacak. Ulusal basın, meteoroloji ve AFAD'ı tüm ülke genelinde takip edecek. İlçe genelinde yılda 15 bin kişiye Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verilecek. İlçe genelinde fabrika, site, STK, AVM ve tüm kamu kuruluşlarına eğitim planlaması yapacak. Yerel düzeyde yılda en az 1 defa tatbikat düzenleyecek."

Volkan Yılmaz, merkezde 20 kişilik tam teçhizatlı arama kurtarma ekibi, 10 kişilik afet bilinci ve farkındalık eğitmeni, 10 kişilik ön inceleme, hasar tespit ve enkaz kaldırma ekibi, 10 kişilik tahliye ekibi, 20 kişilik trafik ve asayiş ekibi, 10 kişilik bilgi yönetim ve evrak işleri ekibi ile 6 kişilik haber merkezi ve planlama ekibinin görev alacağını kaydetti.

Silivri'nin kaynaklarını tasarruf ettiklerini ve düzgün kullandıklarını vurgulayan Yılmaz, yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olan merkezin bağışçılar, hayırseverler ve iş insanları tarafından yapıldığını dile getirdi.

Merkez, ilçe Müftüsü İsa Sağlam'ın okuduğu duanın ve kurban kesiminin ardından hizmete sunuldu.

Açılışa, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ile siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük