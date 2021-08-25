Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor
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Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor

Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan ve dalında 10 liradan satılan yaş incir üreticilerin yüzünü güldürürken, kuru incirin kilosu da 50 liradan satılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan ve dalında 10 liradan satılan yaş incir üreticilerin yüzünü güldürürken, kuru incirin kilosu da 50 liradan satılıyor.

İlçede özellikle Göksu Vadisindeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde üretimi sıklıkla yapılan incir, yurdun değişik yerlerine gönderilmenin yanında üreticiler tarafından da yol kenarlarında kurulan tezgahlarda 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti. İncir hasat sezonunun 2 ay sürdüğünü ifade eden Doygun, hasadı yapılan incirin, İstanbul, Ankara, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderildiğini belirtti.

Erkencilik ve damak zevki bakımından Silifke yöresi ve Göksu Vadisinde üretilen incirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doygun, şunları söyledi:

"Göksu Vadisinin mikroklima özelliğinden dolayı ayrı bir damak zevkine sahiptir. En erken incir de bizim yöremizde çıktığı ve hiçbir ilaç kullanılmadan organik olarak üretildiği için büyük rağbet görüyor. Bu nedenle de üreticimiz erken hasat yapıp iyi bir fiyattan sattığı için yüzü gülüyor."

Kargıcak Mahallesinde Silifke-Konya yolu kenarında kurulan tezgahlarda inciri satışa sunduklarını ifade eden üretici Mustafa Şen ise, "Günlük 10 ton hasat yapıyoruz. Türkiye'nin birçok İl'ine incirlerimizi gönderiyoruz. Kuzey Irak'a ihracat oluyor. Şu an 10 liradan kurusunu 50 liradan satıyoruz. Bölgemiz yaz meyveleri bakımından çok zengin bir bölge. Özellikle İncir en çok satılan meyveler arasında yerini alıyor" dedi. - MERSİN

Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor
Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor
Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor
Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Silifke'de yaş incir 10 lira, kuru incir ise 50 liradan satılıyor - Haberler Ekonomi
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