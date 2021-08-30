Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
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Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Ekonomi

Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke İlçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı.

Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

MERSİN - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke İlçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının da yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Silifke'de yeni fidelerin toprakla buluşturulmaya başladığını belirten Kaynar, "Bu yıl yaklaşık 20 bin dönüm arazide dikim yapılması bekleniyor. 100 bin ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Ekonomiye çok büyük katma değeri var. Silifke çileği hem yurt içinde, hem yurt dışında bir marka. Geçen yıl Rusya'ya güzel ihracatımız oldu. Bunun yanında daha değişik pazarlara açıldık. Bunlar bizim için sevindirici" dedi.

Frigo fidelerin dikimine başlandığını belirten Kaynar, "Bölgemizde şu an yaylalarda çilek hasadı devam etmektedir. Ancak 100 bin ton hasadımızın yapıldığı alanlarımızda fide dikimini gerçekleştirmeye başladık" diye konuştu.

Kaynar, yüksek kalitedeki meyvelerin iriliğini sezon sonuna kadar koruduğunu, bu nedenle de tüccarların yoğun talebiyle karşılaştıklarını, bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 bin ton çilek hasadının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yılki rekoltenin yüzde 25'ine denk gelen 20 bin ton çilek, Moldova, Ukrayna, Romanya, Rusya, Polonya, Macaristan, Irak ve İran'a ihraç edildi. 60 bin ton ürün ise iç piyasada tüketildi. Gelecek sezon 30 bin dönüm araziden toplam100 bin ton çilek hasadı bekliyoruz. Bunun da en az 20 bin tonunun ihraç edilmesi hedefleniyor."

Çiftçilerin, bahçelerini iki yılda bir yeniden kurması nedeniyle Silifke çileğinin iri, kaliteli ve yüksek verimli olduğunu ifade eden Kaynar, "Üretimini yaptığımız çilekler tahlil ediliyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında gönül rahatlığıyla satışa sunuyoruz" dedi.

Silifke'de çilek üretiminin istihdama da ciddi anlamda katkı sağladığına işaret eden Kaynar, "Temmuz ayı sonu itibariyle tarlaların hazırlanarak fidelerin dikiminin yapılması, budanması ve toplanması gibi çalışma süreci Haziran ayına kadar devam ediyor. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin kişi, çilek üretimi sayesinde gelir elde ediyor. Çilek toplama sezonunda Silifkelilerin yanı sıra Şanlıurfa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerden gelen işçiler de çalışıyor" diye konuştu.

Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor
Silifke'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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