Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Şili'nin Arauco kenti açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Şili'nin Arauco kentinin 81 kilometre kuzeybatısında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri