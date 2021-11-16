SİLAHLI TEHDİTLE ÇOCUKLARINI TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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SİLAHLI TEHDİTLE ÇOCUKLARINI TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, narenciye bahçesinde 2 çocuğu tabanca gösterip, tehdit ederek, cep telefonlarını gasbeden Y.E.T. (22) tutuklandı.

MERSİN'de, narenciye bahçesinde 2 çocuğu tabanca gösterip, tehdit ederek, cep telefonlarını gasbeden Y.E.T. (22) tutuklandı.

Toroslar ilçesinde, 13 Kasım'da, K.C. ve Ö.İ adlı çocukların portakal bahçesinde tabanca gösterilerek, tehditle cep telefonlarının gasbedildiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Y.E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile gasbedilen cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonları, çocuklara teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SİLAHLI TEHDİTLE ÇOCUKLARINI TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SİLAHLI TEHDİTLE ÇOCUKLARINI TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SİLAHLI TEHDİTLE ÇOCUKLARINI TELEFONLARINI GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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