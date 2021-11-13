Silahlı soygun girişimi 823 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle aydınlatıldı - Haberler
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Silahlı soygun girişimi 823 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle aydınlatıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Silahlı soygun girişimi 823 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle aydınlatıldı

Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, emniyetin 823 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, emniyetin 823 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Yeni Mahalle'deki bir marketi silahla soymak isteyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

823 saatlik güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Osman Burak D. (27) olduğunu tespit etti.

Zanlının olay sonrası Muğla'ya gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Adıyaman'a dönüşünde otobüsten indiği sırada yakaladı.

Üzerinde 1 tabanca, 3 mermi, eldiven ve bıçak ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Yeni Mahalle'de 10 Ekim'de bir mini markete giren silahlı ve maskeli kişi, tabancasını doğrultarak kasadaki paraları istemiş, para olmadığını söyleyen market sahibinin direnmesi üzerine paniğe kapılarak kaçmıştı.

Silahlı soygun girişimi 823 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle aydınlatıldı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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