Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

14.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:52

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEPOSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren silah fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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