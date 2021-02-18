Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yüz yüze eğitimin yapıldığı okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yüz yüze eğitimin yapıldığı okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile merkeze bağlı Aktaş Köyü İlkokulunu ziyaretinde, kentte koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen 288 okulda 24 bin 643 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Salgınla ilgili alınan tedbirler ve kısıtlamalarla vakalarda büyük düşüş yaşandığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "İnşallah daha da aşağılara düşürerek çocuklarımızı eğitim kurumlarıyla buluşturacağız. Motivasyonumuzu bozmadan, rehavete kapılmadan sosyal yaşamın her alanında salgınla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz