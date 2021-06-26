Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı
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Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı

Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu çift taraflı kapandı.

Siirt'te yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu çift taraflı kapandı.

Sürücünün hafif yaralandığı trafik kazasında Siirt-Baykan karayolu bir süre ulaşım çift taraflı kapandı. Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilen tırın yolu ulaşıma kapatması üzerine Siirt-Baykan yolunda onlarca araç ilerleyemedi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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