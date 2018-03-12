Siirt'te Kobi'lere Kapasite Arttırma Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, son dönemde verilen hibe desteğiyle Siirt ekonomisine çok sayıda yeni girişimci kazandırıldığını ve var olan KOBİ'leri bir adım ileriye taşımak için de kapasite arttırma desteği verileceğini belirtti.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, KOBİ'leri bir adım daha ileriye taşımak amacıyla kapasite arttırma desteği verileceğini aktardı. KOBİGEL desteği kapsamında 21 Mart'ta Mardin'de yapılacak olan Rekabet Avantajına Sahip Sektörlerin Belirlenmesi Çalıştayı'na Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak illerinden katılım sağlanacağını ifade eden Erkılıç, çalıştay öncesi Siirt'teki meslek ve sivil toplum örgütleri ile KOBİ'ler ile istişarede bulunarak fikirlerini aldıklarını kaydetti.

"KOBİ'ler kalkınmanın önemli bir dinamiği"

KOBİ'lerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın önemli bir dinamiği olduğunu vurgulayan Erkılıç, "KOBİ'ler piyasa koşullarına kendilerini uyarlayabilen esnek üretim yapıları ile ekonomik gelişmenin dinamizmin kaynağını oluşturmaktadır. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli rol üstlenmektedir. KOBİ'lerin ekonomik yaşamdaki öneminin yanı sıra sosyal yaşam ve bölgesel gelişmişlik yayılmasını ve demokratik yaşamın desteklenmesini sağlamaktadır. Başkanlığımız her ilin kendi potansiyelinin ulusal öncelikleri desteklenecek şekilde geliştirilmesi amacıyla KOBİ Gelişim destek Programı kapsamında imalat sanayi KOBİ'lerine yönelik proje teklif çağrısı yayınlamayı planlamaktadır. 2018 yılı içinde ilan edilmesi ve başvuru alınması planlanan çağrıya hazırlık kapsamında il bazında rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlenmesi için çalıştay düzenlenecek. Biz de bu çalıştayda ilimizdeki KOBİ'ler için neler yapabileceği konusunda meslek örgütleri ve basın kuruluşlarımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk, birbirinden önemli fikir ortaya çıktı. Bilhassa üretim yapan yatırımcıların desteklenmesi fikri ortaya çıktı" dedi. - SİİRT