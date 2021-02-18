Siirt'te isale hattında arıza giderildi
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Siirt'te isale hattında arıza giderildi

18.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:10
Siirt'te isale hattında arıza giderildi

Siirt'te yağışlar nedeniyle içme suyunun sağlandığı isale hattında meydana gelen arıza giderildi.

Siirt'te yağışlar nedeniyle içme suyunun sağlandığı isale hattında meydana gelen arıza giderildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış nedeniyle kentin içme suyunun sağlandığı isale hattında arıza meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin arızaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, iş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu arıza giderilerek kente hesko hattından su akışının sağlandığı, şehir merkezi ve Kurtalan ilçesinde su kesintisi yaşanmayacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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