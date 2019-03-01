Sigortacılık Sektörü 2019 Yılı İçin İyimser"

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, 2018'in sigortacılık sektörünün beklentilerini tam olarak karşılamasa da hedeflerin tuttuğu bir yıl olduğunu, 2019 yılı için de iyimser olduklarını belirtti.

Quick Sigorta sponsorluğunda İzmir'deki bir otelde "Alacak Sigortası, Kredi Kefalet Sigortası, Mesleki Sorumluluk Poliçeleri ve Findeks Bilgilendirme Paneli" düzenlendi.

Panelde konuşan Ege Sigorta Acenteleri Derneği (ESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Kocamanoğlu, zor günler geçiren sigortacılık sektöründe yeni ürünler ve hizmetlerle gelirlerin nasıl artırılabileceğini ele almak üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Sigortacılığın finans sektörünün önemli bir ayağı olduğunu ifade eden Kocamanoğlu, motor branşı adı verilen trafik ve kasko ürünlerinde bir daralmanın görüldüğünü, bunun 2019'da da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kocamanoğlu, "İlerleyen süreçlerde ekonomik şartların da düzelmesiyle birlikte tüm ürünlerde satışımızın üst noktaya çıkacağını düşünüyorum. Trafik sigortası, DASK gibi devletin zorunlu kıldığı ürünlerin satışı yüksek. Ürünler başta zorunluluk sebebiyle alınsa da işin sonunda bu ürünlere ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi de 2018'in sigortacılık sektörünün beklentilerini tam olarak karşılamasa da hedeflerin tuttuğu bir yıl olduğunu belirtti.

2019 yılına dair değerlendirmede bulunan Büyükçelebi, "2018'in ortasındaki döviz kurundaki dalgalanmalar 2019 yılı maliyetlerine yansıyacak. Araç sigortalarındaki yedek parça maliyetleri ve sağlık sektöründeki maliyetlerin artmasından kaynaklı sigorta primlerinde artışlar görülebilir. 2019 yılının nasıl gideceğini aslında seçimler belirleyecek. Bunu seçimlerden sonra görme imkanımız olacak ama kötümser değiliz. İyi sonuçlar ortaya çıkacak." dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden, İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay ile MAHER Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen'in de konuşma olarak katıldığı panelde sektörün 2019 yılı beklentileri masaya yatırıldı.

Kaynak: AA