Sigara bağımlılarına altın gibi tavsiye: Ara vermeden bir kerede bırakın!

04.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:22

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada pasif içiciler dahil her yıl yedi milyon kişi tütün ürünlerine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Sigaraya karşı etkili önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki 25-30 yılda bu sayının 10 milyona çıkacağı öngörülüyor. DSÖ verilerine göre Türkiye ise en çok sigara içilen ülkeler arasında 40. sırada yer alıyor. Peki başta kanser olmak üzere farklı hastalıkların da sebepleri arasında yer alan sigara nasıl bırakılır? İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter ve Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava sigaradan kurtulmak isteyenlere altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

KUNTER: ÖNCELİKLE BUNUN BİR BAĞIMLILIK OLDUĞU FARK EDİLMELİ

Prof. Dr. Erdoğan Kunter, sigarayı bırakmada en kesin yolun bireyin çekeceği zorlukların farkında olarak ve ara vermeden bir kerede bırakması olduğunu söyledi. Bunu başaramayanların öncelikle bir göğüs hastalıkları uzmanına müracaat etmeleri gerektiğini dile getiren Kunter şöyle dedi: "Her birey anlatılanların bir başkasının başına geleceğini düşünüyor. Bir kişiyi sigaradan vazgeçirmek için bunun gerçek anlamda bir bağımlılık olduğunu ve kişiye özel planlarla tedavinin mümkün olduğunu anlatmak gerekiyor. Bir kerede bırakamayanlara sigara içme arzusunu azaltan ilaçlar, nikotin ihtiyacını karşılamaya yarayan bantlar, sakızlar, vs. verilebilir. Ayrıca birçok sağlık kurumunda sigara bıraktırma poliklinikleri bulunuyor. Ancak unutulmamalıdır ki her yöntem herkes için uygun değildir. Bu nedenle aniden bırakma yöntemini uygulayamayanlar mutlaka bir uzmandan yardım almalı."

SİTRAVA: CESARETLİ OL, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞ

Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava ise sigara ve tütün kullanımının bir tür 'kendine zarar verme' davranışı olduğunu savundu. Sigaranın insanların hayatında birden fazla işleve sahip olabileceğini kaydeden Sitrava şöyle konuştu: "Sigaranın insanların hayatında yalnızlığı gideren yakın arkadaş, zaman dolduran aktivite veya duyguları perçinleme gibi işlevleri olabilir. Bu işlevler sigara içenlerin yaşam formlarına göre değişir. Sigarayı bırakmak her zaman kolay olmayabilir. Kurulmuş ve devam eden bir ilişkiyi sonlandırmak yoksunluk duygularını getirebilir. Birey yoksunluk yaşamamak için sigarayı bırakmaktan kaçınabilir. Şunu bilmek gerekiyor ki sigaraya anlam yükleyen, görev veren bireyin kendisidir. Dolayısıyla sigara içen kişi bu durumun farkına varır, onun sağladığı işlevleri kendisinin yapabildiğini fark edip cesaret gösterirse sigarayı bırakabilir; özgürlüğüne kavuşabilir."