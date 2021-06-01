Sierra Leone Devlet Başkanı Bio'dan Mali'deki siyasi krize karşı paydaşlarla istişare çağrısı
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Sierra Leone Devlet Başkanı Bio'dan Mali'deki siyasi krize karşı paydaşlarla istişare çağrısı

Sierra Leone Devlet Başkanı Bio'dan Mali'deki siyasi krize karşı paydaşlarla istişare çağrısı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Mali'de devam eden siyasi krize karşı paydaşlarla istişare çağrısı yaptı.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Mali'de devam eden siyasi krize karşı paydaşlarla istişare çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bio, Mali'deki siyasi krizi kınayarak krize karşı paydaşlarla istişare ve geniş kapsamlı iletişim yapılması gerektiğini belirtti.

Mali'de yaşanan siyasi krizlerin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üye ülkeleri için kritik bir durum olduğunu altını çizen Bio, "Mali'deki durumun çok boyutluluğu göz önüne alındığında, sorun sadece Mali'nin değil. Bu ECOWAS'ın uluslararası sorunudur." ifadesini kullandı.

Bio, Mali'de yaşanan olayların demokrasiye aykırı olduğunu işaret ederek bu nedenle Sierra Leone'nun Mali'de barış sağlanması için ECOWAS ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu. Ülkede, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Gözaltında tutulan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakanı 27 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

ECOWAS'a üye ülkeler ise Mali'deki siyasi krizi nedeniyle dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri olağanüstü toplantısında Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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