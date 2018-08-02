Şiddetli Yağış (3)

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı.

Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili kurumların ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları ve belediyelere ait ekipler, yol açma çalışmalarına devam ediyor.