Sıcak havada plaja akın ettiler, sosyal mesafeyi korudular
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Sıcak havada plaja akın ettiler, sosyal mesafeyi korudular

Sıcak havada plaja akın ettiler, sosyal mesafeyi korudular Zonguldak'ta vatandaşlar, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti.

09.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:30

Sıcak havada plaja akın ettiler, sosyal mesafeyi korudular

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti. Bazı vatandaşlar uzakta tek başına yüzerek korona virüs tedbirini elden bırakmadı, ipe yüzen vatandaşlar mesafeli durarak sosyal mesafeyi korudu.

1 Temmuz günü resmi olarak açılışı yapılan Zonguldak Kapuz Halk Plajı, hafta sonu yoğun gününü yaşadı. Kentteki Değirmenağzı, Ilıksu ve Uzunkum plajlarında da yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının zaman zaman 34 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar plajlara akın etti. Kalabalığın oluştuğu plajda vatandaşlar sıcak havada denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bir arada yüzerken yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadı. Zaman zaman sosyal mesafe kuralları unutuldu. Bazı vatandaşlar tekne ile açılarak uzakta serinlemeye çalıştı. Bazıları da Kapuz Plajı'ndaki ipe yüzerek ipte mesafeli durdu.

Görevliler tarafından sık sık uyarılan vatandaşlara sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. Denizden çıkan vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sıcak havada plaja akın ettiler, sosyal mesafeyi korudular

Kaynak: İHA

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