Sibirya değil Kazdağları - Haberler
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Sibirya değil Kazdağları

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Genel

Sibirya değil Kazdağları Kazdağları adeta buz tuttu Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda çekilen donmuş ağaç görüntüleri adeta Sibirya'yı hatırlattı.

Sibirya değil Kazdağları

Kazdağları adeta buz tuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda çekilen donmuş ağaç görüntüleri adeta Sibirya'yı hatırlattı.

Keşif Yolcuları doğa yürüyüşü grubu Kazdağları'nda bin 300 metre yükseklikteki At Kayası, Buğdaylı mevkiinde gerçekleştirdikleri tırmanışı zorlu hava şartlarına rağmen başarı ile bitirdi. Kış Yürüyüş Grubu lideri Buket Şıvka'nın liderliğinde Burhaniye'den Ömer Aydemir, Rıfat Yeniay ve Edremit'ten Mustafa Şıvka, Ayvalık'tan Yıldırım Alp, Kazdağları'nda Eybek serisi bin 300 rakımlı Buğdaylı zirvesine tırmandı. Karlı, buz ve şiddetli rüzgara rağmen tırmanışa devam eden grup, 8 buçuk saat sonunda zirve yapabildi. Zirve bölgesinde - 15 dereceyi geçen sıcaklıkta ağaçların buz tuttuğu görüntüler adeta Sibirya'yı hatırlattı. Marmara'nın bitip, Ege'nin başladığı noktada çekilen görüntüler zorlu zirve şartlarını bir kez daha ortaya koydu.

Sibirya değil Kazdağları

Sibirya değil Kazdağları

Sibirya değil Kazdağları

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Havran, Genel, Haber

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