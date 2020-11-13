Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu
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Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

13.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:46
Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Ofisin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Siber Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 1 milyonu aşkın öğrenci katıldı.

Yarışmada sorulan 10 soruyu en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrenci listeye girdi.

Kazanan öğrencilere ilişkin listelere "https://cbddo.gov.tr/duyurular/4932/siber-zeka-bilgi-yarismasi-kazananlari-belli-oldu" linkinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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