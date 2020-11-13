Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu.