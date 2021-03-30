Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı

Süper Lig'deki İlk 20 maçta 42 gol atan Fenerbahçe, sonraki 10 karşılaşmada ise rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. 2.2'lik maç başı gol ortalaması 1.1'e inince zirvede gerişe düştü. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon da ligin ikinci yarısında Galatasaray yenilgisi sonrası düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de ezeli rakibine 3-1 yenilen Kanarya, bu sezon da sahasında derbiyi 1-0 kaybetti.

Şampiyonluk yarışında bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor. Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Sarı-Lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.

BİR KEZ 3 GOL ATTI

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı. Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı.

YİNE GALATASARAY MAÇI

Geçtiğimiz sezona da fırtına gibi giren Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci yarısının başlarında Kadıköy'de kaybettiği Galatasaray maçının ardından kötü seriye girmiş ve Avrupa kupalarına bile katılamıştı. Sarı-Lacivertliler'de, yine bu sezon Galatasaray mağlubiyeti sonrası düşüşe geçildi. Fenerbahçe, 21 yıl boyunca yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'a peş peşe 2 senedir kaybediyor.