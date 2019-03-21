Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kenevir ekiminde pilot illerden biri seçilen ve yerli tohum kullanılarak ekim yapılan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sezonun ilk kenevirleri ekilmeye başlandı. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, bölgeye fabrika kurmak isteyene 14 dönüm arazi bağışlayacağını söyledi.

Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar, bu sene ilk kez geleneksel yöntemlerin dışında kenevir üretimi yapıyor. Traktör arkasına bağlanan özel bir düzenek ile tohumlar toprağın altına enjekte edilerek ekiliyor. Sezonun ilk kenevir tohumları bugün itibariyle toprakla buluşturulmaya başlandı. Çiftçiler bu sene yerli tohumlardan 10 ton kenevir tohumu üretip, seneye 100 ton tohum elde etmeyi amaçlıyor.

"FABRİKA KURMAK İSTEYENE 14 DÖNÜM ARAZİ BAĞIŞLAYACAĞIM"

Kenevir fabrikası kurmak isteyen yatırımcıya 14 dönümlük arazisini bağışlayacağını ifade eden Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, "1950 yılından beri kenevir ekimimiz devam ediyor. 2000 yılına kadar kenevir ekimi çok yaygınlaştı. 2000 yılından sonra göç olayları ve fabrikaların kapanmasından sonra kenevir ekimi azaldı. Kenevir ekenlerin sayısı 10 kişiye kadar azaldı. Buna rağmen yerli tohumumuzu kaybetmedik. 2019 yılında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kenevirin Vezirköprü ve Türkiye'ye kalkındıracağını söyledi. Bunun ardından kenevire talep çok arttı. Yatırımcıları Vezirköprü'ye bekliyoruz. Kendime ait olan 14 dönüm bir arazi var. O araziye fabrika kurulursa arazimi fabrikaya bağışlayacağım" dedi.

"SENEYE 100 TON KENEVİR TOHUMU ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yerli tohum sayısını katlayarak arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Ali Sezgen, "Kenevir ekimi azaldığından dolayı tohumumuz azdı. Elimizdeki tohum da 150 dönümlük bir alanı ekmeye fırsat veriyordu. 2000'den önce ise bundan çok daha fazla bir alan ekiliyordu. Bu sene 150 dönüm yerden 10 ton tohum üretmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki senede 2 bin dönüme kadar kenevir ekmeyi düşünüyoruz. Şu anda bizim yerli tohumumuzun tescillenmesini bekliyoruz. Vezir ve Narlı olarak 2 tür tohumun tescillenmesini bekliyoruz. Bu tescili aldıktan sonra talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Şu anda kenevir ekimi için izin verilen 19 ilden iş adamları ve üreticiler var. Kimisi tarla almayı düşünüyor kimisi ekim yapmayı düşünüyor kimisi de işletme açmayı düşünüyor. İnşallah bize olan destekler devam eder, biz de 'vezir' ve 'narlı' olarak tohumlarımızı Türkiye'ye ihraç ederiz. Bu sene ürettiğimiz 10 ton tohumla seneye 100 tona kadar tohum üretebiliriz" diye konuştu.

"LİFTİ AYIRAN MAKİNE GELİRSE ÜRETİM ARTAR"

Kenevir üretiminde en zor işin lift ayırma ve havuzlama işinin olduğunu vurgulayan Sezgen, makineleşme konusu hakkında ise şunları söyledi:

"Kenevir, birçok endüstri alanında kullanılabiliyor. Biz bunu lift olarak mı yoksa çubuk olarak mı satacağız şu an net bir şey belli değil. Kenevir, lift olarak alınırsa buna endüstriyel makine gerekiyor. Makine olursa ekim talebi de çok yüksek oluyor. Önceden havuzlama işi olursa talep azalıyordu. İşçilik zorlaştıkça, ekim azalıyordu. Yakın zamanda büyük makinelerin geleceği söyleniyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden kenevirin havuzlanmadan liftinin ayrılmasını sağlayan bir makine gelecek. Bu makine faaliyete geçirilirse, kenevirden daha çok verim alacağımızı düşünüyorum. Burası verimli bir arazi. Keneviri en yüksek teknolojide üretmek istiyoruz. Siyasetçilerimizden de Narlısaray'a su-gölet bekliyoruz. Su olursa bizim tohumumuzun verimi diğer tohumlara göre 2-3 kat daha fazla verimli olur. Su için çalışmalar devam ediyor ama herkesin destek vermesini istiyoruz."

Bugün ekilmeye başlanan kenevirin, Ekim ayında hasadı yapılmaya başlanacak.

Kaynak: İHA