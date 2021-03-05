Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sezai Temelli izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi! Sezai Temelli kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sezai Temelli hakkında araştırmalar yapılıyor. Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi!

SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?

Sezai Temelli (d. 1963, İstanbul), Türk siyasetçi ve akademisyendir. 11 Şubat 2018-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevini yürütmüştür.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede doktorasını tamamladı ve ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatını öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2016 yılında olağanüstü hâl sürecinde 675 Sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildi.