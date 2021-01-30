Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı
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Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

30.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:44

Bursa'da seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile, kurdukları fabrika ile dünyaya açıldı. Aile, hem yurt içine hem de yurt dışına yılda toplam 4 milyon litre boza satıyor.

Bulgaristan'dan Bursa'ya 1950 yılında göç eden Nazif Kuşku, boza yaparak Bursa sokaklarında satmaya başladı. Bu işi oğlu Basri Kuşku'ya da öğretti. Babasıyla birlikte Bursa sokaklarında güğümle uzun yıllar seyyar olarak boza satan Basri Kuşku, bu işi Atakan Kuşku'ya da öğretti. Seyyar satıcı olarak uzun yıllar Bursa sokaklarında boza satan aile, ilk dükkanlarını Gazcılar Caddesinde açtı.

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜRETİMİ SÜRDÜRÜYOR

Artan talep üzerine bu işi seri üretime çeviren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine yılda 4 milyon litre boza satıyor. Kurdukları fabrika ile Türkiye'nin sayılı boza markaları arasına giren aile, şu an üçüncü kuşak Atakan ve Samet Kuşkuyla üretimini sürdürüyor.

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

BOZADA BİRÇOK VİTAMİN BULUNUYOR

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. TÜBİTAK'ta yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı.

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

"GÜĞÜMLE SOKAKLARDA ÇOK BOZA SATTIK"

Bursa'ya 1950 yılında göç ettiklerini ifade eden Basri Kuşku, "Bursa'ya geldiğimiz günden itibaren bozacılık yapıyoruz. Bu işi babam Nazif Kuşku başlattı. Ben de ondan öğrendim. Bu işe seyyar satıcılık yaparak başladık. Güğümle sokaklarda çok boza sattık. Seyyar satıcılıkla başladığımız sektörde şimdi kurduğumuz fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ben de işi oğlum Atakan Kuşku'ya bıraktım" dedi.

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

Bu işte üçüncü kuşak olduğunu ifade eden Atakan Kuşku, "Bu işe dedem başlamış, şimdi ben devam ettiriyorum. Türkiye'de boza göndermediğimiz il yok Amerika, Almanya ve farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Yılda 4 milyon 4 litre boza üreterek yurt içi ve dışına satış yapmaktayız. Ürettiğimiz bozaları TÜBİTAK'a tahlile gönderdik. Bozada yüksek miktarda çinko bulunuyor. Bunun yanında B12 ve B7 vitamini, folik asit olduğu çıktı" şeklinde konuştu.

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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