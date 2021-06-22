Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hamile olup olmadığı yönündeki yorumlara açıklık getirdi. Peki, Şeyma Subaşı hamile mi?

Bir süredir hamile olduğu konuşulan ve bu iddiaları reddeden Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaştı. Şeyma Subaşı hamile mi? İşte, detaylar…

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

"Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim." diyen Şeyma Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.