Seyir halindeki aracın sunroof camında yolculuk etti Seyir halindeki aracın sunroof camında yolculuk etti -Canını hiçe sayan trafik magandası diğer araçları selamlayarak 'pes' dedirtti Edirne'de, seyir halindeki bir aracın sunroof camında oturan yolcu 'pes' dedirtti.

Seyir halindeki aracın sunroof camında yolculuk etti

-Canını hiçe sayan trafik magandası diğer araçları selamlayarak 'pes' dedirtti

EDİRNE - Edirne'de, seyir halindeki bir aracın sunroof camında oturan yolcu 'pes' dedirtti. Diğer araçlara oturduğu yerden el sallayarak, canını hiçe sayan trafik magandasının görüntüsü bir başka araçtaki yolcu tarafından an be an görüntülendi.

Edirne'nin Keşan İlçesinde otoyolda seyir halinde bulunan 34 FKS 38 plakalı bir otomobilim sunroof camında çıkarak, dakikalarca yolculuk eden bir şahıs adeta canını hiçe saydı. Diğer araçları el sallayarak, selamlayan trafik magandası, bir başka araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi.

Kaynak: İHA