Seydişehir'deki 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

21.09.2019 14:20

Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



İlk kaza, Seydişehir Antalya Çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hikmet İçel (53) idaresindeki 06 BC 7070 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.



Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Aysun İçel (43) yaralandı.

Yaralılar kazayı çevredeki görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci kaza ise Alaylar Mahallesi'nde Hakkı G. idaresindeki otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu meydana geldi.



Kazada motosiklette bulunan Muzaffer Bediz Kahveci (13) Seyitali Kahveci (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Her iki kaza için de polisin başlattığı soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: AA