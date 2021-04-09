Seydişehir'de öğrencivelileri ve öğretmenler kan bağışında bulundu
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Seydişehir'de öğrencivelileri ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de öğrencivelileri ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci velileri ve öğretmenler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci velileri ve öğretmenler, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Seydişehir Merkez İlkokulu ve İhsan Tekin İlkokulu öğretmen ve öğrenci velileri, Kızılay tarafından başlatılan "Okulumda Kan'panya var" bağışına destek vermek için kan bağışı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğrenci velileri ve öğretmenlerin kan bağışının, örnek davranış ve sosyal sorumluluk anlamında öğrencilerin takdirini kazandığını kaydetti.

Kibar, "İlçemizdeki okullarımızda Kızılay'a kan bağışı kararı aldık. Kan bağış kampanyasını öğrenci velilerimize ilettik. Velilerimiz bu konuda duyarlı davrandı. Kızılay ile irtibata geçtik. Merkez İlkokulu ve İhsan Tekin İlkokulumuzun salonlarında velilerimiz ve öğretmenlerimiz bir şölen havası içerisinde kan bağışında bulundu. Bu projemizi diğer okullarımızda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay Seydişehir Koordinatörü Tevfik Balcı ise kan bağışı kampanyasına destek veren öğrenci velileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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