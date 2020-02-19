Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?

19.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:21

Spor gündemini takip edenlerin yakından tanıdığı Setenay Cankat, başarılı sunuculuğu ile beğeni topluyor. Spor futbol programları sunan Setenay Cankat'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Setenay Cankat kimdir? İşe Setenay Cankat hayatı ve biyografisi!

SETENAY CANKAT KİMDİR?

Setenay Cankat doğum tarihi: 31 Mayıs 1988

Setenay Cankat nereli: İzmir

Setenay Cankat kaç yaşında: 31

Setenay Cankat mesleği: Muhabir, sunucu

Setenay Cankat boyu: 1.73

Setenay Cankat kilosu: 56

Setenay ne demek: Çerkezlerde prenses, bilgeliğin güzelliğin kültürün temsilcisi kadın anlamına geliyor.

SETENAY CANKAT HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

İzmir'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 tarihi doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Setenay Cankat

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber'de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.