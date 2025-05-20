Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı, neden? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)

Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı, neden? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)
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Amedspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Servet Çetin'in kulüple yollarını ayırıp ayırmadığı spor kamuoyunda merak konusu oldu. Görev süreci ve takımdaki durumu yakından takip edilen Çetin'in ayrılık iddiaları, kulübe yakın kaynaklarca değerlendirilmeye devam ediyor. Peki, Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı, neden? Amedspor'da ne oldu? İşte, detaylar…

Amed spor'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Servet Çetin'in geleceğiyle ilgili iddialar, spor camiasının gündemindeki sıcak başlıklardan biri haline geldi. Sezon içerisinde takımın başında yer alan ve performansı yakından takip edilen tecrübeli çalıştırıcının, kulüple yollarını ayırıp ayırmadığı sorusu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Servet Çetin'in Amedspor'daki görevine devam edip etmediği, son haftalarda yaşanan gelişmelerle birlikte daha fazla konuşulmaya başlandı. İşte, merak edilenler…

SERVET ÇETİN AMEDSPOR'DAN AYRILDI MI? (SON DAKİKA)

Amedspor'da sezon boyunca teknik direktörlük görevini sürdüren Servet Çetin ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlanarak görevin sona erdiği duyuruldu. Çetin'in ayrılığı, son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından beklenen bir karar olarak değerlendirildi.

Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı, neden? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı

Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Servet Çetin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama ile Amedspor'da yeni bir teknik direktör dönemi için hazırlıkların başladığı da netleşti.

Servet Çetin, Amedspor'un başına sezon ortasında geçmiş, takımı alt sıralardan alarak play-off mücadelesine ortak etmişti. Ancak sezonun son haftalarında yaşanan puan kayıpları sonrası hedeflerin uzağında kalınması, ayrılık sürecini hızlandırdı.

Servet Çetin Amedspor'dan ayrıldı mı, neden? (SON DAKİKA AÇIKLAMASI)Servet Çetin Amedspor

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı paylaşan Çetin, Diyarbakır halkına ve Amedspor taraftarlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu şehrin tutkusunu, inancını ve sevgisini tanıma fırsatı bulduğum için mutluyum. Görev sürem boyunca takımım için elimden geleni yaptım. Beni destekleyen herkese gönülden teşekkür ederim."

Amedspor yönetiminin, Servet Çetin sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde resmi duyurunun yapılmasının beklendiği belirtildi. Bu gelişme sonrası "Servet Çetin Amedspor'dan neden ayrıldı?" sorusu, spor kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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